Lira, TÜFE ve ÜFE bazında değer kaybetti

Türk Lirası (TL) Ocak ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 1,7 ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında yüzde 2,6 değer kaybetti.



Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre, TÜFE bazında yüzde 1,7 azalarak 168,2'den 165,3'e, ÜFE bazında da yüzde 2,6 değer kaybederek 137,8'den 134,2'ye geriledi.



TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 13,9, ÜFE bazında da yüzde 17,2 oranında geriledi.



TL'nin değeri ise Ocak ayı itibariyle bir yılda TÜFE bazında yüzde 13,4, ÜFE bazında ise yüzde 15,2 azalış gösterdi.



Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:



DÖNEM TÜFE BAZLI ÜFE BAZLI



2008 Ocak 191,0 158,3



2008 Şubat 189,3 158,3



2008 Mart 176,0 149,8



2008 Nisan 168,0 146,2(*)



2008 Mayıs 178,2 154,9(*)



2008 Haziran 179,8 156,5(*)



2008 Temmuz 181,0 156,7(*)



2008 Ağustos 193,9 165,5(*)



2008 Eylül 191,9(*) 162,0(*)



2008 Ekim 174,0(*) 145,8(*)



2008 Kasım 170,1(*) 143,0(*)



2008 Aralık 168,2(*) 137,8(*)



2009 Ocak 165,3(*) 134,2(*)



(*) Geçici sonuçlar

