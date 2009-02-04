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Ekonomi

Lira, TÜFE ve ÜFE bazında değer kaybetti

Türk Lirası Ocak ayında, TÜFE bazında yüzde 1,7 ve ÜFE bazında yüzde 2,6 değer kaybetti.

04 Şubat 2009 02:00

Türk Lirası (TL) Ocak ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 1,7 ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında yüzde 2,6 değer kaybetti.

Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre, TÜFE bazında yüzde 1,7 azalarak 168,2'den 165,3'e, ÜFE bazında da yüzde 2,6 değer kaybederek 137,8'den 134,2'ye geriledi.

TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 13,9, ÜFE bazında da yüzde 17,2 oranında geriledi.

TL'nin değeri ise Ocak ayı itibariyle bir yılda TÜFE bazında yüzde 13,4, ÜFE bazında ise yüzde 15,2 azalış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:

DÖNEM             TÜFE BAZLI    ÜFE BAZLI

2008 Ocak        191,0               158,3

2008 Şubat       189,3               158,3

2008 Mart          176,0               149,8

2008 Nisan       168,0              146,2(*)

2008 Mayıs       178,2               154,9(*)

2008 Haziran   179,8                156,5(*)

2008 Temmuz 181,0                156,7(*)

2008 Ağustos  193,9                165,5(*)

2008 Eylül         191,9(*)           162,0(*)

2008 Ekim        174,0(*)           145,8(*)

2008 Kasım      170,1(*)          143,0(*)

2008 Aralık        168,2(*)          137,8(*)

2009 Ocak         165,3(*)          134,2(*)

(*) Geçici sonuçlar

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