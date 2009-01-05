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Ekonomi

Lira, 2001 sonrası en büyük kaybı 2008’de verdi

Türk Lirası, 2008’de TÜFE bazında yüzde 12,3; ÜFE bazında da yüzde 15,7 değer yitirdi.

05 Ocak 2009 02:00

Türk Lirası, 2008’de TÜFE bazında yüzde 12,3; ÜFE bazında da yüzde 15,7 değer yitirdi.

Türk Lirası (TL), 2008 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kaybetti.

Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, geçen yıl TÜFE bazında yüzde 12,3 değer kaybederek 190,3'den 166,8'e, ÜFE bazında da yüzde 15,7 değer yitirerek 159,7'den 134,6'ya geriledi.

TL'nin değerinde geçen yıl görülen gerileme, 2001 yılında yaşanan krizden bu yana yaşanan en büyük düşüş oldu. 2002 yılında TL, TÜFE bazında yüzde 21,2 oranında değer yitirmişti.

TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 13,1, ÜFE bazında yüzde 16,1 oranında gerilerken, Aralık ayında ise bir önceki aya göre TÜFE bazında yüzde 1,5, ÜFE bazında ise yüzde 4,5 azalış gösterdi.

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