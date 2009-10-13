Lipsky: Türkiye yeniden büyüyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye ekonomisinin, gelecek yıldan itibaren başlayacak olan ekonomik toparlanma süreci sonucunda, yeniden güçlü büyümeye geçebileceğini, çünkü dinamik bir ekonomisi bulunduğunu söyledi.



Lipsky, Türkiye ekonomisinin, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi mevcut küresel krizden olumsuz etkilendiğini kaydetti.



Türkiye'nin, küresel krizin etkileri sebebiyle, ekonomisi küçülürken, dış talepteki azalma sonucu ihracatın da azaldığını ifade eden Lipsky, küresel krizin en olumsuz etkilerinin Türkiye ekonomisinde bu yıl görülmeye devam edeceğini söyledi.



Gelecek yıl, güçlü toparlanma başlayacak



IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak, Türkiye ekonomisinin de, gelecek yıldan itibaren hızlı bir toparlanmaya ve toparlanma süreci sonucunda da, dinamik ekonomisi nedeniyle, yeniden güçlü büyümeye geçebileceğini vurguladı.



İşsizlikle mücadelede kısa ve uzun vadeli önlemler



Tüm gelişmekte olan ülkeler gibi, Türkiye'nin de işsizlik sorunuyla uğraşmak zorunda kalacağını belirten Lipsky, işsizlikle mücadelede kısa ve uzun vadeli ekonomik tedbirlerin önemine dikkat çekti.



Lipsky, Türkiye'nin işsizlik sorununu çözmek için öncelikle yeniden ekonomik büyüme sağlaması gerektiğinin altını çizdi.



John Lipsky, Türkiye'de, kısa vadede çok etkin işleyen bir mali sektör, iyi ekonomik politikalar, iyi bir genel denge, düşük enflasyon ve sürdürülebilir kamu maliyesi ekonomik büyüme için ortam yaratacağını, uzun vadede de eğitim, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek işgücü eğitiminin gerekli unsurlar olduğunu söyledi.



IMF'nin makro ekonomik tahminleri



IMF'nin en son makro ekonomik tahminlerine göre, Türkiye, 2009 yılında yüzde 6,5 oranında küçülürken, 2010 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyecek, enflasyon bu yıl yüzde 6,2, gelecek yıl yüzde 6,8 olacak.



Türkiye ekonomisi, 2010 yılındaki yüzde 3,7 oranındaki büyüme oranını yakalamak için yüzde 10'un üzerinde bir ekonomik büyüme hamlesi gerçekleştirecek.



Cari açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı ise bu yıl yüzde 1,9, gelecek yıl da yüzde 3,7 olacağı tahmin ediliyor. Cari açığın artmasında, ortalama ham petrol fiyatlarında, küresel toparlanmaya paralel olarak meydana gelecek artış etkili olacak.



Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyeni olacak



Bu arada, IMF ve Dünya Bankası ekonomistleri, küresel koşulların düzelmesi, toparlanmanın hızlanması ve Türkiye'nin dış ticaret hacminin artması halinde, Türkiye'nin, 2010 yılında yüzde 5 oranında bir ekonomik büyümeyi yakalayabileceğini de tahmin ediyor.



Uzmanlar, Türkiye'nin, 2010 yılında, "Yükselen Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Ülkesi" konumunda bulunacağına da dikkat çekiyor.

