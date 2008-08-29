Lippi: “Totti geri dönmeyecek”



İtalya teknik direktörü Marcello Lippi, Francesco Totti’nin milli takıma geri dönmesini beklemediğini belirtti.



En son Fransa ile karşılaştıkları 2006 Dünya Kupası finalinde Gökmavili formayı giyen Roma kaptanı, 20 Temmuz 2007 tarihinde milli takımda bir daha forma giymeyeceğini açıklamıştı.



Buna rağmen basında yer alan haberler, Marcello Lippi’nin İtalya’ya geri dönmesinden sonra Totti’nin yanı sıra Alessandro Nesta’nın da milli takımda tekrar forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyordu. Haberler sonrasında açıklama yapan Nesta, kesinlikle geri dönmeyi düşünmediğini belirtmişti.



ANSA’ya konuşan 60 yaşındaki Lippi ise, Totti’nin de geri dönmesini beklemediğini ifade etti.



“Özellikle Totti gibi ciddi bir insanın verdiği karardan geri dönmesini beklemiyorum.”



“İkisinin de (Totti ve Nesta) kararlarına saygı duymamız gerekiyor.”



İlk kez 1998’de gökmavili formayı giyen Totti, milli takım kariyerinde 58 maçta 9 gol kaydetti. 2000 ve 2004’de Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Romalı oyuncu, 2002’nin yanı sıra 2006’da da Dünya Kupası kadrosunda yer alarak bu organizasyonda kupayı kaldıranların arasında yer almıştı.



