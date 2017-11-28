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Spor

Lionel Messi’den Neymar açıklaması

''Artık daha dengeli oynuyoruz''

28 Kasım 2017 15:04

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’da Lionel Messi, Neymar’ın takımdan ayrılışına yönelik çarpıcı sözler sarf etti.

Sezon başında 220 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli PSG tarafından ödenen Neymar, Fransız ekibinin teklifini kabul ederek Katalan devinden ayrılmış ve futbol dünyasını sarsmıştı.

Marca’ya konuşan Messi, Brezilyalı takım arkadaşının ayrılışına yönelik soruları “Neymar’ın ayrılışı, oyun stilimizin değişmesine neden oldu. Hücumda çok önemli bir ayağı kaybetmiş olduk ama bu durum, defansif olarak işimize yaradı. Artık orta alanda daha kalabalığız ve daha dengeli oynuyoruz.” sözlerini kullandı.

Barcelona bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta kalesini gole kapamayı başardı.

 

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