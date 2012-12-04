Lionel Messi ve Kobe Bryant reklam filminde buluştu

Bir süre önce NBA yıldızı Amerikalı Kobe Bryant ile olan sponsorluk anlaşmasını 2 yıl uzatan THY Barcelona'nın yıldızı Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi reklam filminde buluşturuyor.

Barcelona ile ulaşım sponsorluğunu da geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla uzatmayacağını açıklayan Türk Hava Yolları, dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Lionel Messi ile Kobe Bryant'ı reklam filminde buluşturdu. Uçak içinde çekilen reklam filimnden bir fotoğraf dışarıya sızarken, reklam filminin ne zaman izleyici ile buluşacağı ise şimdilik sır olarak kaldı.

İki yıldızın Türk Hava Yolları logolu toplarla verdikleri pozda bir aşçı ve bir de hostes eşlik ediyor.