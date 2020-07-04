Lionel Messi sözleşme yenileme görüşmelerinden çekildi

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrıd'in gerisinde kalan Barcelona'da Lionel Messi krizi patlak verdi. İspanyol basınına göre, takımdaki olumsuz gelişmelerden tek başına sorumlu tutulduğunu düşünen Messi, kontrat yenileme görüşmelerinden çekildi.

İspanyol Cadena Ser radyosunun haberine göre, yıldız oyuncu kulübü yönettiği; gelecek ve gidecek oyuncuları belirlediği, teknik direktörlerin geleceğiyle oynadığı iddialarına, kulüpten herhangi bir açıklama gelmemesine tepkili.

Transfer politikasından rahatsız iddiası

Messi'nin, kulübün son dönemde izlediği transfer politikasından da büyük rahatsızlık duyduğu öne sürülüyor.



Yıldız oyuncunun tüm bu nedenlerle, 2021'de sona erecek kontratını yenilemek için, yönetim ile yaptığı pazarlıkları son verdiği iddia ediliyor. Barcelona ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek Messi'nin, kulübünde kalıp kalmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.