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Spor

Lionel Messi son durağını açıkladı

Messi, Avrupa'da sadece Barcelona'da oynayacağını söyledi

21 Ocak 2016 00:13

Futbol kariyerini noktalamasına uzun yıllar olmasına rağmen Barcelona'nın yaşayan efsanelerinden biri haline gelen Lionel Messi, futbolu ülkesi Arjantin'de bırakmak istediğini söyledi.

Dailymail gazetesinin haberine göre; İngilizler başta olmak üzere dünya devlerini peşinden koşturan Arjantinli futbolcu, son durağını açıkladı.

Ligue 1'in nağmalup takımı Paris Saint Germain'in yanı sıra Çinlilerin yatırımlarıyla günden güne büyüyen Manchester City de 28 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak istiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde 5. kez Ballon d'Or'u kazanan futbolcu, Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

 

Avrupa'da sadece Camp Nou

 

Katalan devlerinin alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz 10 yıl boyunca takımın 10 numaralı formasının hakkını fazlasıyla veren Messi, kulübü Barcelona için "Burası benim evim, Avrupa'da Camp Nou'dan başka bir yerde oynamam" açıklmasında bulundu.

 

Arjantin'i işaret etti

 

Emekli olmadan önce ülkesi Arjantin'e dönme ihtimalinin de yüksek olduğunun altını çizen 10 numara, şunları söyledi: "Avrupa'daki futbol hayatımı Barcelona'da noktalayacağım, ama Arjantin'de oynamak isterim. Çünkü oradan ayrıldığımda henüz çok küçüktüm. Arjantin futbolunun bir parçası olmak istiyorum. Futbolda her şey olabilir, ne istediğimi biliyorum." 

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