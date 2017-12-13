T24 LogoT24 Logo
Spor

Lionel Messi: Rusya'ya gidememek benim için darbe olurdu

''Futbol, Messi'ye Dünya Kupası borçlu''

13 Aralık 2017 15:47

Arjantinli yıldız Lionel Messi, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda daha iyi durumda olacaklarını söyledi.

FIFA'nın internet sitesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, elemelerde beklemedikleri ya da hak etmedikleri bazı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Venezuela ve Peru maçlarını kolay kazanmamız gerekiyordu, bunu yapsaydık son maçlardaki sıkıntıları yaşamayacaktık.Takım olarak gelişmeye devam ediyoruz. 2018 Dünya Kupası için Rusya'ya gittiğimizde daha iyi durumda olacağız. Milli takım daha çok değişim geçirecek." diye konuştu.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin kendisiyle ilgili söylediği "Futbol, Messi'ye Dünya Kupası borçlu" ifadesini değerlendiren Messi, "Evet bunu duydum. Bana da söyledi. Umarım futbol sonunda borcunu öder." ifadesini kullandı.

Messi, 30 yaşında istediği yerde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, kişisel ve futbol hayatından mutlu olduğunu söyledi.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde takımlar arasındaki seviyenin hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Messi, "Rusya'ya gidememek hem benim hem de milli takım için büyük darbe olurdu. Bunu nasıl kabullenirdim bilmiyorum." dedi.

Şili'nin Dünya Kupası'na gidememesini de değerlendiren Arjantinli futbolcu, "Herkes gibi benim için de sürpriz oldu. İyi kadroya sahip büyük bir takım. Son iki Copa Amerika'yı kazandı. Bu da Güney Amerika elemelerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

ETİKETLER

Lionel MessiArjantin milli takımıaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24