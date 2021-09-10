Lionel Messi, Pele'nin rekorunu kırdı

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı ‘hat-trick’ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.



Güney Amerika elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.



34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.



Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.