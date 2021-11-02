Lionel Messi, Leipzig deplasmanında yok

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, RB Leipzig'e konuk olacak. Fransız ekibinde, Lionel Messi sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

A Grubu'nda Manchester City'nin bir puan önünde lider bulunan Paris Saint-Germain (PSG), 4. hafta maçında RB Leipzig'e konuk olacak. Fransız ekibinde Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Kylian Mbappe ise maçta yerini alabilecek.

2-1 kazanılan Lille maçının devre arasında oyundan alınan Lionel Messi'nin sol ayağındaki ağrının devam ettiği bildirildi.

PSG, RB Leipzig deplasmanına grup lideri olarak gidecek. Fransız ekibi, geçen ay RB Leipzig'i 2-1 geri düştüğü maçta 3-2 yenmişti. Lionel Messi, karşılaşmayı biri penaltıdan olmak üzere 2 golle tamamlamıştı.

Geçen hafta işitme kanallarından enfeksiyon geçiren Mbappe ise maçta forma giyebilecek.

Sezon başında bonservissiz takıma katılan ancak şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan Sergio Ramos'un baldırındaki sakatlık sürüyor. İspanyol oyuncunun önümüzdeki günlerde antrenmanlarda tam anlamıyla hazır olacağı bildirildi.

Orta saha oyuncuları Marco Veratti ile Leandro Paredes'in sakatlıkları da devam ediyor.