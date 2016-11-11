Lionel Messi isyan etti: Bu boktan durumu değiştirmeliyiz!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya karşısında 3-0'lık yenilgi alan Arjantin'de Lionel Messi, " ''Bu boktan durumu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

10 takımlı grupta Dünya Kupası'na direk gitmesi için ilk 4'e girmesi gereken ancak şu an 16 puanla 6. sırada yer alan Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi de yaşanan durumu değerlendirdi.

Lionel Messi, ''Bu boktan durumu bir an önce değiştirmemiz gerekiyor. Önümüzde kısa bir süre var ve bu maçı unutup Kolombiya maçına iyi bir şekilde hazırlanmalıyız. Belki de tüm durumumuz bu maça bağlı'' ifadelerini kullandı.



Arjantin, Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplarken, 16 Kasım'da Kolombiya ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.