Lionel Messi ile anlaşma sağlandı; 34 yaşına kadar Barcelona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile 2021’e kadar takımda kalması konusunda anlaşma sağladı. İspanyol radyosu Cadene Ser’de duyurulan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu yeni sözleşmesinde, vergiler çıktıktan sonra yılda 30 milyon Euro kazanacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olacak.

Mevcut sözleşmesi 2018’de bitecek olan Messi’nin sözleşmesi, kulüp başkanı Josep Bartomeu’nun görev süresinin dolacağı 2021 tarihine kadar uzatıldı. En az 34 yaşına kadar takımda kalacak Arjantinli ile yeni sözleşme 30 Haziran’dan sonra imzalanacak.