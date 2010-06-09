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Spor

Lionel Messi: Bizden iyisi yok

2010 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin'in forvetlerinden Messi, ülkesinin kupanın en büyük favorilerinden olduğunu söyledi.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin Milli Takım'nın forvetlerinden Lionel Messi, ülkesinin Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden olduğunu söyledi.


Messi, takımın kaldığı Güney Afrika'nın Pretoria kentinde düzenlediği basın toplantısında, ''Tek tek oyunculara baktığımızda, bizden iyi takım bulmak çok zor'' dedi.


Takımın güçlenmesi için konsantre olması gerektiğini söyleyen Messi, ''Kupanın başlamasını bekliyorum, ama bu milli takımda bir tek ben yokum, birçok iyi oyuncu var. Kupaya formda geldim, rahatım ve takım arkadaşlarımdan destek alıyorum'' diye konuştu.


Lionel Messi, ''Bizde eksik olan bir arada olmaktı. Birbirimizi tanımak için vakte ihtiyacımız vardı. Şimdi bu fırsata sahibiz. Bu bizim için çok iyi oldu'' ifadesini kullandı.



Veron: Taşlar yerine oturuyor



Messi ile kampta aynı odada kalan orta saha oyuncusu Juan Sebastian Veron da (35), ''Takımda taşlar yerine oturuyor. Taktik çalışıyoruz'' dedi.


22 yaşındaki Messi ile yakından ilgilendiğini belirten Veron, Barcelona'daki performansıyla dünyanın en iyi oyuncuları arasına giren Messi'nin bu formunu milli takımda da devam ettireceğini umduğunu söyledi.


Veron, ''Messi aynı zamanda iyi bir oda arkadaşı, tek sorun çok horlaması ama bu sorunu bir yastıkla çözebiliyorsunuz'' diyerek espri yaptı.

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