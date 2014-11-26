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Spor

Lionel Messi bir rekoru daha tarihe gömdü

La Liga tarihinin en golcü oyuncu unvanını sahip olan Lionel Messi, Barcelona'nın Apoel'i 4-0 yendiği maçta attığı 3 golle, Devler Ligi tarihinin de en golcü oyuncusu oldu

26 Kasım 2014 01:53

Henüz 27 yaşında olan Lionel Messi 253 golle, Telmo Zarra’nın 251 gollük rekorunu tarihe gömmüştü.

spordasondakika.com'un haberine göre, İngiliz devi Manchester City’nin 250 milyon Euro bonservis ve yıllık da 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen Barcelona'nın süperstarı, bu akşam da yeni bir rekor için sahaya çıktı.

Arjantinli süperstar, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncular listesinde zirveyi, 71 golü bulunan Raul Gonzalez ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile paylaşıyordu.

Messi, bu akşam Barcelona'nın deplasmanda APOEL’i 4-0 yendiği maçta attığı 3 golle, 74 gole ulaşarak, Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü oyuncusu oldu. 

 

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