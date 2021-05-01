Lionel Messi, Barcelona'dan 10 yıllık teklif istiyor

Barcelona, Lionel Messi'yi kulüpte tutmanın hesaplarını yaparken Arjantinli yıldızın 10 yıllık talebi var.

Sezon sonu yaklaşırken Barcelona'nın Lionel Messi mesaisi de artmaya başladı. Katalan devi yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Bu nedenle Barcelona, Messi ile ortak noktada buluşmak isterken yeni bir iddia gündeme geldi.

TV 3'ün haberine göre, Barcelona'nın teklifini değerlendiren Lionel Messi takımda kalmak için kulüpten 10 yıllık bir proje istiyor.

Messi, Barcelona'dan 10 yıl istiyor

Barcelona'dan 10 yıllık bir proje teklifi isteyen Messi, ilk 2-3 sezonunda Katalan devinin formasını giyecek. Daha sonra kulüpten ayrılacak olan Arjantinli futbolcu MLS'e gidecek ve bu süreçte Barcelona'nın elçiliğini yapacak.

Messi 10 yıllık planın üçüncü aşamasında ise futbolu bırakacak ve Barcelona'da sportif direktörlük kariyerine başlayacak.

Barcelona, Messi ile yeni sözleşme arayışı içindeyken yıldız futbolcunun 10 yıllık bu planın kabul edilmesi durumunda yıllık ücretinde dev bir indirime gidebileceği konuşuluyor. (NTV Spor)