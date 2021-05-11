Lionel Messi, Barcelona'da kalacak mı?

Barcelona'da Lionel Messi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge, başkan Joan Laporta ile kontratı yenilemek için görüşmelere başladı.

Barcelona sezona kötü başlamasına rağmen formunu yükselterek şampiyonluk adayları arasına girdi. Katalan devi, 77 puanlı lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde averajla 3. sırada bulunuyor.

Takımda kalıp kalmayacağı yılan hikaysine dönen, yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini açıklayan Lionel Messi, Barcelona ile nikah tazelemek için masaya oturuyor.

Messi'nin menajerliğini üstlenen babası Jorge, Joan Laporta ile görüşmeye başladı. Jorge Messi, oğlunun şartlarını Laporta'ya sundu. Finansal olarak zor günlerden geçen Barcelona'da Joan Laporta, kulübün şartlarına uygun sözleşme imzalamak istiyor.

Sport sitesinin haberine göre taraflar arasındaki anlaşma henüz sağlanmasa da olumlu yönde gidiyor. Messi'nin kalma şartları takımın gelecek sezon planlarına bağlı.

33 yaşındaki oyuncu hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için rekabetçi bir takım kurulmasını istiyor. Bu doğrultuda Barcelona, sezon sonunda Erling Haaland'ı kadroya katmayı planlıyor. Ayrıca tecrübeli oyuncu futbol sonrası dönemini kapsayan uzun dönemli sözleşme imzalamak istiyor.

Lionel Messi bu sezon neler yaptı?

33 yaşındaki oyuncu bu sezon 45 maça çıktı. Arjantinli oyuncu 36 gol atıp, 14 asist yaptı. (NTV Spor)