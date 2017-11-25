Lionel Messi 4 yıl daha Barcelona’da

Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını resmen açıkladı.

Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtilmesine karşın resmi açıklamanın gecikmesi sebebiyle şüphe yaratan Lionel Messi konusunda tartışmalara son nokta konuldu.

Açıklamada yıllık ücretine dair herhangi bir bilginin yer almadığı Arjantinli futbolcu için belirlenen yeni serbest kalma bedeli ise dikkat çekiyor. Sezon başında Neymar'ı 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden PSG'ye kaptıran Barcelona, Messi için bu bedeli 700 milyon euroya çıkardı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takımla ilk resmi maçına 17 yaşındayken Espanyol karşısında çıkan 30 yaşındaki Messi, takımıyla toplam 30 kupa kazanarak, bu alanda Andres Iniesta ile birlikte kulüp rekorunu elinde bulunduruyor. Arjantinli yıldız ayrıca, çıktığı 602 maçta 523 gol kaydederek Katalan ekibinin tarihindeki en golcü isim konumunda.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da kaydettiği 37 golle Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Messi, bu sezon da 12 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atarak başarılı performansını sürdürüyor.