T24 LogoT24 Logo
Spor

Lionel Messi 4 yıl daha Barcelona’da

Serbest kalma bedeli 700 milyon Euro oldu

25 Kasım 2017 17:38

Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını resmen açıkladı.

Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtilmesine karşın resmi açıklamanın gecikmesi sebebiyle şüphe yaratan Lionel Messi konusunda tartışmalara son nokta konuldu.

Açıklamada yıllık ücretine dair herhangi bir bilginin yer almadığı Arjantinli futbolcu için belirlenen yeni serbest kalma bedeli ise dikkat çekiyor. Sezon başında Neymar'ı 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden PSG'ye kaptıran Barcelona, Messi için bu bedeli 700 milyon euroya çıkardı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takımla ilk resmi maçına 17 yaşındayken Espanyol karşısında çıkan 30 yaşındaki Messi, takımıyla toplam 30 kupa kazanarak, bu alanda Andres Iniesta ile birlikte kulüp rekorunu elinde bulunduruyor. Arjantinli yıldız ayrıca, çıktığı 602 maçta 523 gol kaydederek Katalan ekibinin tarihindeki en golcü isim konumunda.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da kaydettiği 37 golle Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Messi, bu sezon da 12 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atarak başarılı performansını sürdürüyor.

ETİKETLER

MessiSözleşme 2021700 milyon EuroBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24