-Linyitin elektrik üretiminde payı artacak ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, linyitin elektrik üretimindeki payını artırmayı hedeflediklerini, bu çerçevede özel sektör tarafından yapılmak üzere ilk aşamada 7 bin Megavatlık (MW) bir termik santral potansiyelinin ihaleye çıkılacağını bildirdi. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından düzenlenen, ''Kömür Sahalarının Ülke Ekonomisine Kazandırılması'' konulu kamu-özel sektör istişare toplantısı, Enerji Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Yıldız, enerji tüketimi her gün artan Türkiye'nin enerji politikalarının başında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin büyümesini karşılayacak bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. -Kömürün enerji üretimindeki payı artacak- Şu anda Türkiye'deki kömür rezervinin yalnızca yüzde 38'lik kısmının enerjiye çevrilebildiğine işaret eden Taner Yıldız, kömürün enerji üretimindeki payını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Afşin-Elbistan, Konya-Karapınar, Trakya ve Soma havzası da dahil Türkiye'de 18 bin MW kurulu güçlere kadar çıkabilecek kömür rezervi bulunduğuna işaret eden Yıldız, şöyle konuştu: ''İlk aşamada 7 bin MW termik santral kurabilecek kömürü ihaleye çıkmak istiyoruz. Arkasından modelini hep beraber belirleyeceğimiz bir yapı içerisinde bu dediğim rakamlara 2023 yılına kadar inşallah Türkiye çıkmış olacak. Bu yaptığımız doğru bir iş. Hem kaynaklarımızın kullanılmasıyla alakalı hem de Türkiye'nin büyümesini karşılayacak yapıyı yine yerli kaynaklarımızdan karşılamakla doğru bir iş yapmış olacağız. Biz bu bu gelişimle özellikle Afşin-Elbistan C-D-E sahalarıyla beraber 9 milyar dolarlık bir termik santral yatırım tutarını ve 10 bin kişilik de bir istihdamı imkanını hedeflemiş bulunuyoruz. Elimizi çabuk tutmamız lazım.'' -İhaleler hangi modelle yapılacak? Söz konusu alanların ihalesiyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının şu ana kadar yaptığı çalışmalarda omurgası belirlenen bir yapı oluştuğunu kaydeden Yıldız, ''Ama bunu yatırımcımızla da görüşeceğiz. Yatırımcılara az yük getirecek bir yapıyı uygun görüyoruz'' dedi. -28 jeotermal saha ihaleye çıkılacak- Yenilenebilir enerji kaynaklarından su ile yaptıkları hamleyi güneş ve jeotermalle devam ettireceklerini de belirten Yıldız, ''Bayramdan sonra yeni bir ihaleye daha çıkacağız. Yaklaşık 28 sahayı jeotermalde ihaleye çıkıyoruz'' dedi. Yıldız, şu ana kadar çıkılan sahalardan yalnızca kullanım hakkını verdikleri jeotermal kaynaklardan 419 milyon dolar girdi sağlandığını da bildirdi. -Enerji Bakanlığındaki yeni yapılanma- Dünkü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji Bakanlığının yeniden yapılandırıldığını da hatırlatan Yıldız, Elektrik İşleri Etüt İdaresindeki su ile ilgili konuların, 310 kişilik personeliyle beraber Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiğini söyledi. -İhaleye çıkılacak sahalar- Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından ilk aşamada özel sektöre ihale edilmek üzere EÜAŞ'ye devredilen 3 saha bulunuyor. Bunlardan Konya-Karapınar Sahasında 1,8 milyar ton linyit rezervi ve 4 bin 400 MW termik santral potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, Kahramanmaraş-Elbistan Sahasında 515 milyon ton rezerv ve 940 MW termik santral potansiyeli, Trakya sahasında ise 390 milyon ton rezerv ve bin 400 MW termik santral potansiyeli bulunuyor. Afşin-Elbistan kömür havzasında bulunan, Kışlaköy kömür sahasında 574 milyon ton, Çöllolar kömür sahasında 1 milyon ton rezerv bulunuyor. 760 milyon ton rezervi bulunan Afşin-Elbistan C sahasında 2 bin 400 kişinin istihdam edilmesi ve 3 milyar dolar yatırım olacağı öngörülüyor. 758 milyon ton rezervi bulunan D sahasında termik santral yatırım tutarının 3 milyar dolar, 741 milyon ton rezervi bulunan E sahasının da maden sahası ve termik santral yatırım tutarının 3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.