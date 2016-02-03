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Spor

LinkedIn ilanıyla futbolcu transferi

"Hücuma dönük sağ bek arıyoruz, Avrupa Birliği pasaportu olmalı"

03 Şubat 2016 22:00

Slovenya kulübü NK Domzale, ara transfer döneminde aradığı futbolcuyu profesyonel iletişim ağı Linkedln'den buldu.

BBC Türkçe'den Matt Davis'in haberine göre, menajer komisyonu ödemekten kurtulan kulübün teknik direktörü Luka Elsner Linkedln'de "hücuma dönük sağ bek arıyoruz, Avrupa Birliği pasaportu olmalı" mesajını paylaşmıştı.

Kulüp transfer döneminin bitmesinden bir gün önce 150 başvuru arasından 30 yaşındaki İspanyol savunmacı Alvaro Brachi'yle sözleşme imzaladı. NK Domzale Slovenya Birinci Ligi PrvaLiga'da devre arasına lider Olimpija'nın sekiz puan arkasında, üçüncü sırada girdi.

 

Konyaspor'a transfer

 

Ancak kulüp ara tranfer döneminde kaptanları Nejc Skubic'i Konyaspor'a sattı. NK Domzale'nin Halka İlişkiler Yetkilisi Grega Krmavnar BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Küçük bir bütçemiz var. Büyük isimli oyuncuları alacak paramız yok. Sağ bek almamız gerekiyordu ve Slovenya'dan bulamadık. Likedln'de arama fikrini Teknik Direktörümüz Luka Elsner buldu biz de iyi olacağını düşündük ve onun profilinde ilan verdik" dedi.

Brachi, Real Betis ve Espanyol'un B takımlarında oynadıktan sonra, Kıbrıs'ın Anorthosis ve Macaristan'ın Videoton ekiplerinde forma giydi. İki sezondur ise düzenli bir şekilde futbol oynamaktan uzak.

Krmavnar, "Adayların gönderdiği görüntüleri inceledik ve en iyisinin Brachi olduğuna karar verdik. Kendisini davet ettik ve bir hafta takımla idmana çıktıktan sonra sözleşme imzaladık" dedi.

Krmavnar ayrıca bu şekilde futbolcu bulan ilk kulüp olduklarına inandıklarını da belirtti.

 

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