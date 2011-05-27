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Dünya

LINDSAY LOHAN'A ELEKTRONİK KELEPÇE LOS ANGELES (A.A)

27 Mayıs 2011 12:20

-LINDSAY LOHAN'A ELEKTRONİK KELEPÇE LOS ANGELES (A.A) - 27.05.2011 - Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, hırsızlıktan aldığı mahkumiyeti elektronik kelepçe takarak ev hapsinde geçirecek. Los Angeles Şerifinin sözcüsü Steve Whitemore, 24 yaşındaki Lohan'ın Lynwood cezaevine götürüldüğünü, burada kendisine elektronik kelepçe takıldığını söyledi. Sözcü, Lohan'ın 29 Haziran'a kadar ev hapsinde tutulacağını belirtti. Ocak ayında 2 bin 500 dolar değerinde bir kolyeyi çaldığını itiraf eden Lindsay Lohan, geçen ay 120 gün hapse mahkum edilmiş, ancak savcılıkla yaptığı anlaşma çerçevesinde cezası hafifletilmişti. Lohan, 100 saati Los Angeles morgunda olmak üzere toplam 480 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına da çarptırılmıştı.

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