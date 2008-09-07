Linderoth sakatlandı

Galatasaray'da İsveçli orta saha oyuncusu Tobias Linderoth, milli takımının Arnavutluk ile oynadığı maçta ilk dakikalarda sakatlanarak oyundan çıktı. İsveçli futbolcunun durumun yarın açıklanacağı öğrenildi.





Galatasaray'ın isveçli futbolcusu Tobias Linderoth, ülkesinin Arnavutluk'la yaptığı grup eleme maçının ilk dakikalarında sakatlanıp oyunu terk etti. Linderoth'un isveç milli takım doktorlarının kontrolünde olduğu, durumuyla ilgili kesin bilginin yarın açıklanacağı öğrenildi.



GALATASARAY'DAN LINDEROTH AÇIKLAMASI



Bu arada Galatasaray Kulübü, Tobias Linderoth'la ilgili bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın 6. dakikasında bacağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan İsveçli oyuncu Linderoth'un tedavisine milli takım kampında hemen başlandığı kaydedilerek, ''Oyuncumuzla bugün yapılan görüşmede, durumunun düne göre daha iyi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz'' denildi.



Yapılacak tetkikler sonrası sağlık raporunun kulübe bildirileceği ifade edilirken, Tobias Linderoth'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.



SKIBBE ÇİFT FORVETE DÖNÜYOR



Sarı-Kırmızılı Takımın Teknik Direktörü Michael Skibbe, tek santrforlu oyun planından vazgeçiyor.



Sarı-kırmızılı takımın başında 2'si Avrupa Kupası, 2'si Süper Lig, 1 de Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakaya çıkan Alman çalıştırıcı, takımını gelecek hafta Süper Lig'de Antalyaspor karşısında çift forvetle sahaya sürmeyi planlıyor.



Özellikle Milan Baros'un transferinin ardından Ümit Karan ve Nonda'yla birlikte hücum bölgesinde büyük bir zenginlik yaşayan Skibbe, bu oyunculardan ikisini birden kulübede tutmak yerine, bundan sonraki maçlarda çift forvetle oynamaya karar verdi. Alman çalıştırıcının, Antalyaspor maçında Milan Baros-Ümit Karan ikilisine forma vermeyi düşündüğü ifade edildi.



SAKATLAR CEPHESİNDE SEVİNDİRİCİ GELİŞME



Belindeki sakatlığı yüzünden Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor'la deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen Hasan Şaş takımla birlikte çalışmalara başladı.



Sakatlığı düzelen tecrübeli oyuncunun tedavisinin tamamlandığı ve iyi durumda olduğu bildirildi. Uğur Uçar, Serkan Çalık ve Barış Özbek'in üst üste yaşadıkları ağır sakatlıklar yüzünden sağ kanatta büyük kriz yaşayan Teknik Direktör Michael Skibbe, Hasan Şaş'ın iyileşmesiyle rahat bir nefes aldı.



Deneyimli futbolcunun bir aksilik çıkmaması halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.



Sarı-kırmızılı takımda aylardır sakat olan Semih Kaya da iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan genç oyuncunun herhangi bir probleminin kalmadığı ifade edildi.



Öte yandan Galatasaray'ın, Bellinzona ile 18 Eylül Perşembe günü İsviçre'de oynayacağı UEFA Kupası 1. tur ilk maçının saati 21.00 olarak değiştirildi. Daha önce karşılaşmanın saat 21.45'te başlayacağı açıklanmıştı.

