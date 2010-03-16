T24 - Devre arasında Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Linderoth, futbolu bıraktı.



Yaşadığı sakatlıklar ve bunlara bağlı olarak geçirdiği operasyonlar nedeniyle 2.5 sezon Florya’daki sağlık merkezinde rehabilitasyon süreci geçiren Linderoth’la yollar devre arasında ayrılmıştı. Tüm alacakları ödenen İsveçli orta saha oyuncusu, ülkesinde de bir türlü geri dönüş yapamayınca futbolu bıraktığını duyurdu. Kariyerine Elfsborg’da başlayan tecrübeli futbolcu, sırasıyla Stabaek, Everton, Kopenhag ve Galatasaray’da top koşturdu, 76 kez milli oldu.



