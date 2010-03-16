T24 LogoT24 Logo
Spor

Linderoth futbolu bıraktı

Devre arasında Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Linderoth, futbolu bıraktı.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Devre arasında Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Linderoth, futbolu bıraktı.

Yaşadığı sakatlıklar ve bunlara bağlı olarak geçirdiği operasyonlar nedeniyle 2.5 sezon Florya’daki sağlık merkezinde rehabilitasyon süreci geçiren Linderoth’la yollar devre arasında ayrılmıştı. Tüm alacakları ödenen İsveçli orta saha oyuncusu, ülkesinde de bir türlü geri dönüş yapamayınca futbolu bıraktığını duyurdu. Kariyerine Elfsborg’da başlayan tecrübeli futbolcu, sırasıyla Stabaek, Everton, Kopenhag ve Galatasaray’da top koşturdu, 76 kez milli oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24