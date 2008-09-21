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Spor

Linderoth 2-3 hafta yok

21 Eylül 2008 03:00



Cim-Bom’a, İsveçli yıldızı Tobias Linderoth’tan bir kötü haber daha geldi.

Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden son 6 ayda sadece 2 resmi maçta forma giyebilen Linderoth, sahalara dönmesinin 2-3 haftayı bulacağını söyledi.

Sakatlığıyla ilgili İsveç’in Expressen gazetesine açıklama yapan başarılı futbolcu, “Ayak bileğimdeki kaslarda ezilme var. Takım antrenmanlarına başlamak için bile 2-3 hafta tedavi görmem lazım. Şu an koşu yapmakta bile zorlanıyorum” diye konuştu.


Haberde, Linderoth’un, İsveç’in, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda Portekiz’le 11 Ekim’de oynayacağı zorlu maça yetişmesinin de zor olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu, Portekiz maçını değil en kısa sürede sahalara dönmeyi düşündüğünü vurgulayarak, “Uzun süren tedavi döneminden sonra yeniden sakatlanmak beni çok üzdü. Bu yıl benim yılım değil. Son 6 ayda sadece 2 resmi maçta oynayabildim. Bu, Galatasaray için de üzücü ve hoş olmayan bir durum” ifadelerini kullandı.

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