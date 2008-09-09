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Spor

Linderoth 10 gün yok

09 Eylül 2008 03:00



İsveç Milli Takımı’nın, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda Arnavutluk’la oynadığı maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan Tobias Linderoth’un 10 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Dün ülkesinde röntgeni çekilen yıldız futbolcunun sağ ayak bileğinde ödem belirlendi. Hafta sonu Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Linderoth’un, UEFA Kupası’nda 18 Eylül’de Bellinzona ile oynanacak maça yetişmesinin de şüpheli olduğu belirtildi. İsveç kadrosundan çıkarılan şanssız futbolcu dün İstanbul’a döndü.

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