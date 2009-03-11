Lincoln'ün saatinden gizli mesaj çıktı

Washington'daki Tarih Müzesi yetkilileri, eski başkanın 1850'li yıllarda satın aldığı saatin mekanizmasına, bir tamirci tarafından yazı yazıldığının anlaşıldığını bildirdi.Saatin altın mekanizmasına işlenen yazıda, iç savaşta atılan ilk kurşuna atıfta bulunuluyor ve ülkenin başında bir başkan bulunmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor: "13 Nisan 1861:Sumter kalesi isyancıların saldırısına uğradı. Tanrıya şükür, başımızda hükümet var."Saat çarkına minik harflerle gayet ustalıkla işlenen yazının, 1861 yılında tamirci Jonathan Dillon tarafından kazındığı bildirildi. Saat, arızalanınca o tarihlerde tamir için saatçiye gönderilmişti.Müze müdürü Brent Glass, "Lincoln cebinde böyle bir mesaj taşıdığından tamamen habersizdi. Anlaşılan, tamirci tarihi bir olayı kaydetmek istemiş..." dedi.Saat, 1958 yılında müzeye verilmişti ve içindeki mesaj şimdiye kadar fark edilmemişti.ABD'nin 16. Başkanı Lincoln, 1861-1865 arasında başkanlık yapmıştı. Lincoln, 1865'te savaşın sonlarında bir güneyli tarafından öldürülmüş, savaşı kuzeyliler kazanmıştı.Cumhuriyetçi Lincoln, köleliği kaldırdığı ve ABD'nin bütünlüğünü muhafaza edebildiği için, en büyük başkanlardan sayılıyor.