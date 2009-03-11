T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lincoln'ün saatinden gizli mesaj çıktı

Amerikan iç savaşında başkanlık yapan Lincoln'ün köstekli cep saatinde "gizli" mesaj bulunduğu anlaşıldı

11 Mart 2009 02:00

Amerikan iç savaşı sırasında başkanlık yapan Abraham Lincoln'ün köstekli cep saatinde "gizli" mesaj bulunduğu anlaşıldı.

Washington'daki Tarih Müzesi yetkilileri, eski başkanın 1850'li yıllarda satın aldığı saatin mekanizmasına, bir tamirci tarafından yazı yazıldığının anlaşıldığını bildirdi.

Saatin altın mekanizmasına işlenen yazıda, iç savaşta atılan ilk kurşuna atıfta bulunuluyor ve ülkenin başında bir başkan bulunmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor: "13 Nisan 1861:Sumter kalesi isyancıların saldırısına uğradı. Tanrıya şükür, başımızda hükümet var."



Saat çarkına minik harflerle gayet ustalıkla işlenen yazının, 1861 yılında tamirci Jonathan Dillon tarafından kazındığı bildirildi. Saat, arızalanınca o tarihlerde tamir için saatçiye gönderilmişti.

Müze müdürü Brent Glass, "Lincoln cebinde böyle bir mesaj taşıdığından tamamen habersizdi. Anlaşılan, tamirci tarihi bir olayı kaydetmek istemiş..." dedi.

Saat, 1958 yılında müzeye verilmişti ve içindeki mesaj şimdiye kadar fark edilmemişti.

ABD'nin 16. Başkanı Lincoln, 1861-1865 arasında başkanlık yapmıştı. Lincoln, 1865'te savaşın sonlarında bir güneyli tarafından öldürülmüş, savaşı kuzeyliler kazanmıştı.

Cumhuriyetçi Lincoln, köleliği kaldırdığı ve ABD'nin bütünlüğünü muhafaza edebildiği için, en büyük başkanlardan sayılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24