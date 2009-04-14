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Spor

Lincoln'ün bittiği an

Lincoln'un maç bitiminde soyunma odasına elinde Fenerbahçe formasıyla girmesi, takım arkadaşlarını çılgına çevirdi.

14 Nisan 2009 03:00




Brezilyalı futbolcunun maç bitiminde soyunma odasına elinde Fenerbahçe formasıyla girmesi, takım arkadaşlarını çılgına çevirdi. İçeride büyük gerginlik meydana geldi.


Sahada yaşanan gerginlik, Lincoln yüzünden az daha soyunma odalarına da sıçrıyordu!.. Kavga çıktığı sırada uzak bir köşede Roberto Carlos’la ‘durum değerlendirmesi’ yapan Brezilyalı futbolcu, vatandaşıyla forma değiştirmişti.

İşte Lincoln’ün soyunma odasına üzerinde Fenerbahçe formasıyla girmesi, takım arkadaşlarını tam anlamıyla çılgına çevirdi. Lincoln’e tepki gösteren yerli futbolcular, Sambacı’dan hemen o formayı çantasına koymasını istedi ve "Çıkar o Fenerbahçe formasını yoksa dayağı yersin" dedi. Tecrübeli oyuncunun bir ara Fenerbahçe’nin soyunma odasına gittiği de, bilinen bir başka iddia.

Yönetim biletini kesiyor...

Bu arada, karşılaşmaya 58. dakikada dahil olup, kendisinden çok şey beklenirken hiçbir varlık gösteremeyen Lincoln’ün, yönetimin gözünden de tamamen düştüğü öğrenildi. Geçen hafta idarecilerin karşı çıkmasına rağmen ülkesine gittiği için 104 bin Euro cezaya çarptırılan Sambacı’nın biletinin kesildiği, sezon sonunda gönderilmesinin düşünüldüğü belirlendi.

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