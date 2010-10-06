-LINCOLN'ÜN BİLDİRGESİ MÜZAYEDEDE NEW YORK (A.A) - 06.10.2010 - ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün köleliğe son vermeye yönelik "Özgürlük Bildirgesi"nin (Emancipation Proclamation) bir nüshası aralık ayında bir müzayedede satışa sunulacak. Lincoln imzasını taşıyan ve mevcut 19 nüshadan biri olan belgenin diğer bir özelliği de ağabeyi John F. Kennedy gibi suikast sonucu yaşamını yitiren siyasetçi Robert F. Kennedy'e ait olması. Sotheby müzayede evinden yapılan açıklamada, belgenin 1-1,5 milyona alıcı bulmasının beklendiği belirtildi.