Lincoln'ün 2. kartı doğru



MHK Başkanı Oğuz Sarvan, Galatasaray-Kayserispor maçında Lincoln'ün ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasının 'yanlış olmadığını' söyledi.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan, İzmir'de düzenlediği basın toplantısıyla son günlerin tartışma yaratan hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Galatasaray-Kayserispor maçında Casio Lincoln'ün ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını değerlendiren Sarvan, "Bu karara yanlış diyemeyiz" şeklinde konuştu.



FIFA Oyun Kuralları kitabından bir paragraf okuyan Sarvan, "Bir oyuncu 9.15'e açılmazsa, oyunu geciktirirse kart gerektirir. Hakem düdüğü çalıp da bir karar verdikten sonra o oyuncular bir an önce oradan uzaklaşmak durumundadır. Bir oyuncu topu koyup hemen başlatmak istiyorsa ve bunu engelleyen bir oyuncu varsa ihtar verilir. Eğer rakip oyuncu 5-6 metrelik bir mesafede ise atış kullanılmışsa rakip oyuncuya da top gelmişse oyun devam eder. Bu yaşanan pozisyon 2 şıkka da girmiyordu. Oyuna yeniden başlamak için yaklaşık 10 saniye süre vardı. O Yüzden bir engelleme var. Hakemin kararı yanlış değildir" dedi.



Gördükleri en önemli sorunun kart sayısındaki fazlalık olduğuna dikkat çeken Sarvan, "Bu sorun üzerinde duruyoruz. Hakem arkadaşlarımızı uyardık. 'Kart sayısında fazlalık var' diye dikkatlerini çektik. Bu konuda uyarılara rağmen geçenlerde 8 hakemimiz ile de özel bir görüşme yaptık. Zaman zaman gereksiz kartların çıktığını söyledik. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

