

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankaraspor'la karşılaşan ve sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Michael Skibbe şunları söyledi:





"Bugün 3 puan için çıktık. 80 dakika istediğimiz oyunu kurduk ama golü atamadık. Bu maçtaki en büyük rakibimiz rüzgar oldu. Rüzgar iyi top yapmamızı engelledi. Lincoln'ü aradık. Ayrıca Baros'u ve Hasan Şaş'ı da aradık. İyi oyuncularımızı arıyoruz. De Sanctis'i de, gol yemeden maçı bitirdiği için tebrik ettim."



Kocaman: 1 puan çok önemli



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a karşı alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.



Aykut Kocaman maç sonrası şöyle konustu: " Maç istediğimiz gibi geçti. İkinci yarıda rüzgarında yardımıyla gol pozisyonu sayımız arttı. Galatasaray ilk yarıda daha baskılıydı oynadı. İlk yarıda bize nefes aldırmadılar. Galatasaray'a karşı alınan 1 puan çok önemlidir. Neca oyuna girdikten sonra oyunun kontrolü bize geçti" dedi.



