Lincoln’e uyarı geliyor

G.Saray’ın Brezilyalı yıldızı Lincoln’e yönetimden uyarı geliyor. Cimbom’a geldiğinden bu yana bir türlü beklenileni veremeyen ve bu sezonada kötü başlayan Lincoln, Antalyaspor maçına da kulübede başlamıştı.



İkinci yarıda oyuna giren ancak yine beklenilenden uzak kalan Brezilyalı futbolcunun maç sonunda ise Antalyaspor kalecisi Ömer’e yaptığı hareket tüm camiadan tepki çekti.



Maç bittikten sonra diğer Galatasaraylı futbolcuların soyunma odasına gitmesine rağmen, kaleci Ömer’in yanına giderek Antalyaspor file bekçisini itip yere düşmesine sebep olan Lincoln eleştirilerin hedefi oldu.



Yönetim, beklenilen oyunu ortaya koyamaması yanında, geçen sezon F.Bahçe maçında Volkan ile yaşadığı olayın ardından önceki gün Ömer’e davranışı nedeniyle sarı kart gören Lincoln’ü uyarma kararı aldı.

