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Spor

Lincoln'e rekor ceza

İstanbul'da 25 Haziran'da başlayan hazırlık kampına bir hafta geç katılan Cassio Lincoln'e rekor para cezası geldi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

Teknik direktör Micheal Skibbe'nin daha önce Brezilyalı futbolcuya herhangi bir ceza verilmeyeceğini açıklamasına karşın, sarı-kırmızılı yönetim Lincoln'e 104 bin Euro para cezası verdi.

 

Öte yandan yurt dışı kampının ikinci etabı için 31 Temmuz Perşembe günü Almanya'ya gidecek olan sarı-kırmızlı takım, yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

 

Antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Micheal Skıbbe, takımından memnun olduğunu ancak forvet ve kaleci arayışlarının sürdüğünü belirtti.

 

Alman teknik adam sakatlıkları devam eden Emre Güngör, Servet Çetin ve Harry Kewell'ın Almanya'ya götürülmeyeceğini de açıkladı.

 

Michael Skibbe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11'e 7 Ağustos'ta Bursaspor ile yapılacak hazırlık maçı sonrasında karar verecek.

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