Lincoln'den 'zorunlu' açıklama



Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln bir gazetede Fenerbahçe forması giydirilmiş bir fotoğrafının yer alması ile ilgili olarak Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu. Lincoln “Bu görüntüyü yayınlayanlar bana olduğu kadar taraftarlarımıza da saygısızlık yapmıştır” dedi.



Lincoln’ün bu konuda söyledikleri şöyle:



“Bu konuda çok kısa konuşmak istiyorum. Çünkü bu benim aslında hiç ilgilenmemem gereken bir mesele. Söylenebilecek tek bir şey var; bu fotomontajı hazırlayan kişi bence gerçekten karakter zaafları olan bir kişi. Her şeyden önce benim ne karakterime ne de profesyonellik anlayışıma böyle bir şeyi yapmak sığmaz. Bunu taraftarlarımız takdir edecektir. Bu fotomontajı hazırlayan kişi bana olduğu kadar, taraftarımıza da büyük bir saygısızlık yapmıştır. Bunu yapmaya cesaret edebilecek bir kişinin ben aile hayatını da merak ediyorum ve düzgün olabileceğini düşünmüyorum. Bence bu büyük bir karakter zaafı örneği. Türkiye’de giydiğim tek formanın Galatasaray forması olduğunu, öptüğüm tek armanın Galatasaray arması olduğunu tüm taraftarımız biliyor. 25 milyon Galatasaray taraftarına yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır bu. Bu fotomontajı yapan ve bu haberi hazırlayan kişinin bize haberinin doğru olduğunu kanıtlamasını istiyorum. Çünkü bu inanılamaz ve kabul edilemez. Doğru olmadığı aşikâr bir haberin yanı sıra okurları kandırmak üzere hazırlanmış bir fotomontaj. Ve bu gazeteci ta ki gelip bizi yaptığının doğruluğuna ikna edene dek kendisini önemsememizi beklemeyecektir herhalde.



Bu haber beni ne yazık ki çok şaşırtmadı. Buradan Galatasaray taraftarına seslenmek istiyorum. Üzülerek söylemem gerekiyor ki hakkımda yazılanların yüzde 99’u asılsız. Bizi takip eden herkes benim hiç röportaj vermediğimi biliyor. Dolayısıyla benim ağzımdanmış gibi yazılanların ne yazık ki hiçbiri gerçek değil. İkinci dönemin başında bir basın toplantısı yaptım. Tüm basın mensubu arkadaşlardan saygılı olmalarını istedim. Fakat görüyorum ki bu saygıyı göstermiyorlar. Taraftardan rica ediyorum lütfen benim hakkımda gazetelerde okuduklarına inanmak yerine Galatasaray’ın iletişim kanallarında gördüklerine ve televizyonumuzda izlediklerine güvensinler ve onların doğru olduklarını bilsinler. Düşündüğünü söyleyen, söylemek isteyen biriyim. Bu tip asılsız haberleri hazırlayanlar gibi imzasız ya da isimsiz beyanlarda bulunup, söylediklerimin arkasında durmamak benim karakterime uymaz. Dolayısıyla kendimi bunları söylemek zorunda hissediyorum…”



