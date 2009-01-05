Lincoln'den şov mesajı!



Performansıyla sezonun ilk yarısına damga vuran ve taraftarlarca Galatasaray’ın bu sezonki en iyi yabancısı olarak gösterilen Cassio Lincoln, şova ikinci yarıda da devam edeceğini öne sürdü.



Sarı-Kırmızılı kulübün yarın İstanbul’a döneceğini açıkladığı Brezilyalı yıldız, tatilini geçirdiği ülkesinden gönderdiği mesajda, “Formamı şimdiden çok özledim. O tutkulu taraftarın önüne yeniden çıkacağım ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum” diye görüş bildirdi.



‘En büyük avantajımız’



Kendilerini sezonun kalan kısmında zor bir maratonun beklediğini vurgulayan Lincoln, şunları kaydetti: “Hem ligde hem UEFA Kupası’nda hem de Türkiye Kupası’nda bizden beklenen başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Ben, takımım ve kendi adıma, istikrarlı futbol oynamaya devam edeceğimize inandığımı söyleyebilirim. Bu konudaki en büyük avantajımız da, bizi asla yalnız bırakmayan taraftarlarımız olacaktır. Onlar için oynayacağız...”



