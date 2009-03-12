Lincoln'den Korkmaz'a tepki!



Hamburg Galatasary maçının 59. dakikasında yerini Mehmet Güven'e bırakan Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Lincoln oyundan çıkarıldığı için Bülent Korkmaz'a tepki gösterdi.



Brezilyalı yıldız oyuncu parmak işareti yaparak kendisinin oyundan çıkartılmasını yanlış olarak değerlendirdi.



Maçın 54'üncü dakikasında yerini Mehmet Güven'e bırakan Lincoln, yavaş hareketlerle saha kenarına geldi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncusuyla konuşmak isterken, Brezilyalı oyuncu yaptığı el hareketiyle hocasını adeta tersleyerek, soyunma odasına gitti. Bülent Korkmaz'ın bu hareket nedeniyle moralinin bozulması dikkat çekti.







