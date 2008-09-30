Lincoln'den iddialı sözler !..

Galatasaray'ın Konyaspor galibiyetinde attığı gol ve yaptığı asistlerle resmen şov yapan Lincoln, kendisine ait internet sitesinden iddaalı açıklamalar yaptı.







Brezilyalı yıldız Lincoln internet sitesinde "Her zamanki gibi muhteşem taraftarımızın önünde Konyaspor'a karşı takım olarak cok iyi mücadele ettik ve haklı bir galibiyete imza attık. Galatasaray'a geldiğim günden beri oynadığım en iyi oyunlardan biriydi ve bu güzel oyunumu yaptığım iki asist ve attığım bir gollle süsledim. Sırada Avrupa kupaları var, bu iyi futbolumuzu Bellinzona karşısındada sürdürüp UEFA Kupası'nda final oynamak istiyoruz" dedi.



Galatasaray'da son üç maçta attılan 12 gol ve oynanan güzel futbol Florya'da bayram havasının yaşanmasına neden oldu. Neşeli geçen antremanda sakatlıktan yeni kurtulan Mehmet Topal ve son haftaların formda ismi Milan Baros çift kale maçta attıkları birbirinden güzel goller taraftarlardan büyük alkış aldı. Antremanı izlemeye gelen taraftarlar Brezilyalı yıldız Lincoln'de büyük sevgi gösterisinde bulundu.



Bu arada Konyaspor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe sonucu hafif sakatlığı bulunan Hasan Şaş ve Kewell bugünkü antremana çıkmazken diğer sakatlar Sabri, Karan ve Aydın takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sağ dizinin arkasına maçta aldığı darbe nedeniyle tedavi edilen Hasan Şaş'ın sorununun sürmesi üzerine deneyimli oyuncunun bugün MR'ının çekileceği duyuruldu. Kewell'ın sağ kasığındaki problemi nedeniyle yapılan tedavisi sürdürülürken, Linderoth'a ise dün kontrol amaçlı yapılan MR muayenesinde ayak bileği içindeki ödemin devam ettiği tespit edildi. Uğur Uçar'a da dün Almanya'da yapılan kontrollerde iyileşme döneminin olumlu seyrettiği belirlendi.



Galatasaray, Bellinzona maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Michael Skibbe maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.



Bu arada, Galatasaray'ın rakibi Bellinzona ise yarın saat 14.45'te İstanbul'a gelecek. İsviçre temsilcisi saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda antrenman yapacak.



