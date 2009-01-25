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Spor

Lincoln'de son durum!

Galatasaray, hafta içinde yine Sivasspor ile yapacağı Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

25 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada lider Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, hafta içinde yine Sivasspor ile yapacağı Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall antrenman sahasında basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı, idmanın ana bölümünde Sivasspor karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı öğrenildi.

Sivasspor karşısında oynamayan futbolcuların ise teknik bir çalışma yaptığı kaydedildi.

Futbolculardan Ayhan, Arda, Emre ve Barış'ın, Sivasspor karşılaşmasında ayaklarına almış oldukları darbelerden ötürü yenilenme çalışmalarını salonda yaptıkları ifade edildi.

Tedavisi devam eden Servet Çetin'in ise kontrollü olarak takım antrenmanına katıldığı açıklandı.

Sakatlığı düzelen Mehmet Güven ve iyileşen Ferdi'nin antrenmanın tamamına takımla birlikte katıldığı belirtildi.

Tedavisine Metin Oktay Tesisleri sağlık merkezinde devam edilen Cassio Lincoln'ün takımdan ayrı, Nonda'nın ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi.

Kewell ve Murat'ın Metin Oktay Tesisleri sağlık merkezinde, Uğur Uçar ve Serkan Çalık'ın ise Almanya'da ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, izinli olan Tobias Linderoth'un antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Galatasaray, çalışmalarına yarın saat 18.00'de basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.

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