Lincoln yine sakatlandı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Skibbe yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde koordinasyon ve teknik çalışmaları, akşam bölümünde de taktik çalışmalar yaptı.





Sabah, antrenör Cevat Güler yönetiminde özel bir program uygulanan yeni transfer Fernando Meira, akşam antrenmanında takımla çalıştı. Akşam antrenmanının son dakikalarında bir pozisyonda sağ baldırına aldığı darbeyle sakatlık geçiren Lincoln'ün çalışmayı tamamlayamadığı, sağlık ekibinin futbolcunun tedavisine başladığı bildirildi. Sabah antrenmanında antrenör Güler yönetiminde özel bir çalışma yapan Mehmet Topal ve Servet, günün iki çalışmasına da kontrollü olarak katıldı.





Dünkü antrenmanın sonunda sol baldır adalesinde hafif bir ağrısı olan ve şikayetleri akşam saatlerinde artan Emre Güngör'ün tedavisine, Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre tesislerde başlandı. Kewell, Linderoth, Serkan ve Murat Akça tedavinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalışma yaparken, Semih Kaya ve Uğur Uçar'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına sağlık merkezinde devam edildi.





Gastroenterit nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Mehmet Güven, bugün de sağlık ekibince dinlendirildi. Sindirim sistemi sorunları bulunan Ahmet Kesim de akşam antrenmanına çıkmadı.





Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın da basına kapalı çift antrenmanla sürdürecek. 30 Temmuz Çarşamba sabah yapılacak antrenmanın basına ve taraftara açık olacağı bildirildi.