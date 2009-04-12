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Spor

Lincoln yedekler arasında

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk onbiri belli oldu.

12 Nisan 2009 03:00


Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk onbiri belli oldu. Lincoln yedekler arasında yer alırken, Mehmet Topal uzun bir aradan sonra ilk onbirde sahaya çıkacak.


Galatasaray'ın bu akşamki Fenerbahçe maçında sahaya çıkacağı onbir belli oldu.

Bülent Korkmaz, Lincoln'ü yedek soyundururken, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Mehmet Topal'a ise ilk onbirde defansta şans tanıyacak.

Volkan Yaman yedek kulubesine çekilirken, sol bekte uzun bir aradan sonra Hakan Balta yer alacak.

Galatasaray, Fenerbahçe maçına; De Santics, Sabri, Emre Aşık, Mehmet Topal, Hakan Balta, Arda, Barış, Ayhan, Kewell, Ümit Karan ve Baros onbiri ile sahaya çıkacak.

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