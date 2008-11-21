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Spor

Lincoln ve Topal yok

Galatasaray'da, sakatlıkları geçmeyen Lincoln ve Mehmet Topal kadroya alınmadı.

21 Kasım 2008 02:00


Ligin 12. haftasında yarın Ankaraspor'la karşılaşacak Galatasaray'da, sakatlıkları geçmeyen Lincoln ve Mehmet Topal kadroya alınmadı.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Ankaraspor maçında Lincoln ve Mehmet Topal'dan faydalanamayacak.

Her iki oyuncunun tedavileri yoğun bir şekilde sürüdürülse de, Ankaraspor maçında forma giymelerinin riskli olacağı belirtilirken, teknik direktör Michael Skibbe de bu iki futbolcuyu kadrodan çıkardı. Lincoln ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edileceği ve gelecek hafta perşembe günü UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmelerine çalışılacağı açıklandı.

Bu arada rahatsızlığının etkilerini atlatan ve son derece moralli olan Arda Turan, Skibbe tarafından Ankaraspor maçı kadrosuna dahil edildi. Brezilya'dan dönen Meira ise Ankaraspor maçı için yapılan son antrenmana katıldı ve büyük bir olasılıkla Ankaraspor maçınd görev yapacak.

Ayrıca uzun süredir sahalardan uzak olan Barış Özbek'in bu hafta içinde antrenmanlardaki performansı yeterli bulundu ve teknik direktör Skibbe tarafından Ankara'ya götürülmesine karar verildi. Barış gibi uzun süredir sakat olan Emre Güngör'ün ise sol arka adalesinde gerilme ortaya çıktı ve genç futbolcunun kadroya dahil edilmesinden vazgeçildi.

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