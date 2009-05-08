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Spor

Lincoln ve Kewell dinlendirildi

08 Mayıs 2009 12:49


Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Cevat Güler, Utku Yörükoğlu ve Nezih Ali Boloğlu yönetiminde, saat 18.00'den itibaren Jupp Derwall sahasında yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde koordinasyon ağırlıklı çalışmaların ardından kalecilerin de katıldığı taktik bir çalışma yapıldı. Serkan Kurtuluş bu antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştırıldı. Antrenman soğuma çalışmalarıyla tamamlandı. Dün yapılan antrenmanda aşil tendonuna bir darbe alan Harry Kewell ve dizinde hafif ağrısı bulunan Cassio Lincoln tedavilerinin ardından dinlendirildiler.

Pazartesi yapılan antrenmanda dirseğinin üstüne düştükten sonra gelişen ağrılarına karşın tedavisinin ardından antrenmanlara katılan Orkun Usak bugün tedavisinin ardından dinlendirildi.

Aydın Yılmaz, Servet Çetin ve Serkan Çalık tedavilerinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı olarak çalıştırıldılar.

Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı, Ankaragücü karşılaşması hazırlık çalışmalarını 8 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de basına ve taraftara kapalı yapılacak bir antrenmanla tamamlayacak. Galatasaray akşamüstü saatlerinde uçakla Kayseri'ye geçecek ve otelde kampa girecek.

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