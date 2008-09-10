Lincoln uslanmıyor

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı disziplinsiz davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Teknik direktör Skibbe'nin bugün takıma izin vermesini fırsat bilen Lincoln, Salı akşamı kız arkadaşıyla birlikte Antalya'ya gitti.



Lincoln'un Antalya'da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından görüldüğü ve büyük şaşkınlıkla karşılandığı öğrenilirken, Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaraylı yöneticileri arayarak Lincoln'ün yanında bir bayanla Antalya'ya geldiğini bildirdiler.



Yapılan araştırmada Lincoln'ün hiç kimseden izin almadan Salı akşamı Antalya'ya gittiği, bugünün izinli olması ve Perşembe antrenmanının da 17.30 olmasını fırsat bilerek tatil için Antalya'ya gittiği belirtildi.



Ancak son haftalarda başarısız futboluyla Sarı-kırmızılmı taraftarların tepkisi çeken, son lig maçında Skibbe tarafından yedek kulübesinde oturtulan Lincol'ün sorumsuz davranışlarına bir yenisini daha eklemesi, Sarı-kırmızılı yöneticileri kızdırdı.



Antalyaspor ile Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde Lincoln'ün 2 günlük kaçamak yapması bu futbolcunun sık sık sakatlanmasıyla ilgili şüpheleri arttırdı. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konuyu iyice araştırdıktan sonra, Lincoln'e bir ceza daha vermesi bekleniyor.



