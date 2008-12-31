Lincoln Türk olmak istiyor

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln, Türk Milli Takımı forması giymeyi çok istediğini belirterek, Futbol Federasyonu ve Fatih Terim’e açık mesaj gönderdi, “Teklif gelirse kesinlikle kabul ederim” dedi.



Cim-Bom’un yıldızı Cassio Lincoln, Türk Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı. Sezonun ilk devresinde müthiş bir performans sergileyerek geçen sezonun kötü izlerini silen Brezilyalı futbolcu, Galatasaray Dergisi’nin Ocak sayısına verdiği röportajda Türkiye için oynamayı çok istediğini açıkladı.

Futbol Federasyonu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’e sıcak mesajlar gönderen Lincoln, ay-yıldızlı takıma hazır olduğunu söyledi. Schalke’de top koştururken Alman vatandaşlığına geçerek milli takım forması giymesi gündeme gelen sambacı, “Almanya’da en iyi futbolcular arasında gösterildiğim zamanlar bu konu gündeme geldi. Fakat ben o dönemde 24-25 yaşındaydım ve her an Brezilya Milli Takımı’na çağrılma ihtimalim vardı. Bu nedenle bana yöneltilen düşünce ve niyetleri hiçbir zaman olumlu karşılamadım. Bugün ise daha tecrübeliyim. Öyle zannediyorum ki bugün Türk Milli Takımı’ndan teklif gelse, kesinlikle artık geri çevirmem ve muhakkak değerlendirmeye gayret ederim” dedi.



‘Takıma önem veriyorum’



Cassio Lincoln, bu sezonki başarılı performansıyla ilgili soruları da yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, “Bence bu durum sadece takımın bana ihtiyaç duyduğunu değil, benim de takıma ne kadar ihtiyaç duyduğumu ve takıma ne kadar önem verdiğimi gösteriyor. Bu tamamen karşılıklı bir şey. Galatasaray’a önem veriyorum ve dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.



‘Bakkaldan aşırırdık’



Çocukluğu Brezilya’da geçen Cassio Lincoln röportajında o yıllarda yaşadığı sıkıntıları da anlattı. Borussia Dortmund’da forma giyen vatandaşı Dede ile birlikte büyüdüğünü belirten Lincoln, “Okula giderken cebimizde harçlığımız olmazdı. Ne yiyeceğimizi de bilmediğimizden arada sırada bakkaldan bir şeyler aşırdığımız olurdu. Öyle zannediyorum Brezilya’da birçok çocuğun başına gelmiştir bu durum. Para çalmadık ama yiyecek bir şeyler aradığımız oldu. Top oynamasaydık bugün nerede olurduk tahmin edemiyorum” diye konuştu.



Annesinin sözünü dinledi



Galatasaray’ın yıldızı, annesinin baskısıyla futbolcu olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki sambacı 20 yıldır ailesinden uzakta yaşadığını belirterek, “12 yaşındayken babamı kaybettiğimde bir seçim yapmam gerekiyordu. Ailemizin hiç parası yoktu. Anneme, ‘Futbol oynamayacağım. Ben çalışacağım ve para kazanacağım’ dedim. Fakat annem, benim futbolcu olmamın, babamın hayali olduğunu söyleyerek, ‘Ne yaparsan yap, futbolda başarılı ol’ demişti. Ve ben daha sonra profesyonel oldum. Artık ailemi 6 ayda bir görebiliyorum” ifadelerini kullandı.