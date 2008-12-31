Lincoln Türk olmak istiyor

Galatasaray’ın Brezilyalı
yıldızı Cassio Lincoln, Türk Milli Takımı forması giymeyi çok
istediğini belirterek, Futbol Federasyonu ve Fatih Terim’e açık mesaj
gönderdi, “Teklif gelirse kesinlikle kabul ederim” dedi.
Cim-Bom’un
yıldızı Cassio Lincoln, Türk Milli Takımı’na yeşil ışık yaktı. Sezonun
ilk devresinde müthiş bir performans sergileyerek geçen sezonun kötü
izlerini silen Brezilyalı futbolcu, Galatasaray Dergisi’nin Ocak
sayısına verdiği röportajda Türkiye için oynamayı çok istediğini
açıkladı.
Futbol Federasyonu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’e
sıcak mesajlar gönderen Lincoln, ay-yıldızlı takıma hazır olduğunu
söyledi. Schalke’de top koştururken Alman vatandaşlığına geçerek milli
takım forması giymesi gündeme gelen sambacı, “Almanya’da en iyi
futbolcular arasında gösterildiğim zamanlar bu konu gündeme geldi.
Fakat ben o dönemde 24-25 yaşındaydım ve her an Brezilya Milli
Takımı’na çağrılma ihtimalim vardı. Bu nedenle bana yöneltilen düşünce
ve niyetleri hiçbir zaman olumlu karşılamadım. Bugün ise daha
tecrübeliyim. Öyle zannediyorum ki bugün Türk Milli Takımı’ndan teklif
gelse, kesinlikle artık geri çevirmem ve muhakkak değerlendirmeye
gayret ederim” dedi.
‘Takıma önem veriyorum’
Cassio Lincoln, bu sezonki başarılı performansıyla ilgili soruları da
yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, “Bence bu durum sadece takımın bana
ihtiyaç duyduğunu değil, benim de takıma ne kadar ihtiyaç duyduğumu ve
takıma ne kadar önem verdiğimi gösteriyor. Bu tamamen karşılıklı bir
şey. Galatasaray’a önem veriyorum ve dolayısıyla böyle bir durum ortaya
çıkıyor” ifadelerini kullandı.
‘Bakkaldan aşırırdık’
Çocukluğu Brezilya’da geçen Cassio Lincoln röportajında o yıllarda
yaşadığı sıkıntıları da anlattı. Borussia Dortmund’da forma giyen
vatandaşı Dede ile birlikte büyüdüğünü belirten Lincoln, “Okula
giderken cebimizde harçlığımız olmazdı. Ne yiyeceğimizi de
bilmediğimizden arada sırada bakkaldan bir şeyler aşırdığımız olurdu.
Öyle zannediyorum Brezilya’da birçok çocuğun başına gelmiştir bu durum.
Para çalmadık ama yiyecek bir şeyler aradığımız oldu. Top oynamasaydık
bugün nerede olurduk tahmin edemiyorum” diye konuştu.
Annesinin sözünü dinledi
Galatasaray’ın yıldızı, annesinin baskısıyla futbolcu olduğunu
açıkladı. 29 yaşındaki sambacı 20 yıldır ailesinden uzakta yaşadığını
belirterek, “12 yaşındayken babamı kaybettiğimde bir seçim yapmam
gerekiyordu. Ailemizin hiç parası yoktu. Anneme, ‘Futbol oynamayacağım.
Ben çalışacağım ve para kazanacağım’ dedim. Fakat annem, benim futbolcu
olmamın, babamın hayali olduğunu söyleyerek, ‘Ne yaparsan yap, futbolda
başarılı ol’ demişti. Ve ben daha sonra profesyonel oldum. Artık ailemi
6 ayda bir görebiliyorum” ifadelerini kullandı.