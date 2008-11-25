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Spor

Lincoln oynuyor, Topal yok

Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu teknik direktör Skibbe'nin taktik hazırlıklarını aksatıyor.

25 Kasım 2008 02:00


Ligde Ankaraspor beraberliği sonrasında Metalist Kharkiv maçına tereddütlü bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu teknik direktör Skibbe'nin taktik hazırlıklarını aksatıyor.

Metalist Kharkiv'in koşan ve mücadeleci bir ekip olmasını gözönünde bulunduran Alman teknik adam hazırlıklarını buna göre yapıyor. Ancak Skibbe'nin Metalist Kharkiv maçı öncesinde en büyük sıkıntısı Mehmet Topal'ın sakatlığının tam olarak iyileşmemesi. Mehmet Topal'ın durumunun tam olarak düzelmediği ve genç oyuncunun Metalist Kharkiv maçında oynamasının çok zor olduğu öğrenildi.

Mehmet Topal'ın ancak Pazar günü ligde oynanacak Hacettepe maçında forma giyebilecek düzeye geleceği öğrenildi.


Mehmet Topal'ın sakatlığının aksine Lincoln'un durumunun iyiye gittiği ve Metalist Kharkiv maçında formasını giyeceği öğrenildi. Lincoln'un durumu bu akşam son kez kontrol edilecek ve büyük bir aksilik olmaz ise takım ile birlikte yapılacak taktik çalışmasında yeralacak.



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