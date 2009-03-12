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Spor

Lincoln Korkmaz'ı tersledi

Galatasaray'ın, Hamburg ile yaptığı UEFA Kupası 4. tur ilk maçında oyundan alınan Lincoln, Korkmaz'ı tersledi.

12 Mart 2009 02:00


Galatasaray'ın, Hamburg ile yaptığı UEFA Kupası 4. tur ilk maçında oyundan alınan Lincoln, hocası Bülent Korkmaz'ı tersledi.

Emre Aşık'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz, 59. dakikada Lincoln'ü oyundan alarak yerine Mehmet Güven'i sahaya sürdü.

Brezilyalı futbolcu oyundan alınmasına sinirlenirken, sahadan çıkarken el kol hareketleriyle hocasına tepkisi gösterdi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların kenara gelirken üzülebileceğini belirterek, "Yine de gerekli konuşmayı yapacağız" dedi.

Başkan Adnan Polat ise, olayı çok önemsemediğini ifade ederek, "Maçın yüksek tansiyonu içinde böyle şeyler olabilir. Bununla ilgili hocanın vereceği bir karar olursa biz de destekleriz. Futbolcular bazen oyundan alınmalarına tepki gösterebilirler. Terbiyesizlik etmediği sürece sorun yok" diye konuştu.

KEWELL STOPER OYNADI

Servet ve Emre Güngör'ün sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçta, esas mevkisi sol bek olan Hakan Balta ile sol kanatta forma giyen Kewell, savunmanın ortasında oynadı.

Emre Aşık'ın 53. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından, geride kalan bölümü 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, Hakan ve Kewell stoper olarak oynamak zorunda kaldı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kart gören Emre Aşık, gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Baros ise rövanş maçında oynayabilecek.

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