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Spor

Lincoln İstanbul'da

Galatasaray'da, yönetimden izin almadan ülkesi Brezilya'ya giden Cassio Lincoln, İstanbul'a döndü.

01 Nisan 2009 03:00


Galatasaray'da, yönetimden izin almadan ülkesi Brezilya'ya giden Cassio Lincoln, İstanbul'a döndü.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Lincoln, geçtiğimiz hafta başında, yönetim izin vermemesine karşın Brezilya'ya gitmişti. Çarşamba gününden beri antrenmanlara katılmayan Lincoln'e, ağır para cezası verilmesi gündemde. Buna karşın yönetim, Brezilyalı futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünmüyor.

Bu hafta içinde bir basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Başkanı Adnan Polat, tecrübeli oyuncuyu kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

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