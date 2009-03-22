Lincoln ilk 11'e giremedi

Galatasaray'da, Hamburg SV maçına ilk 11'de çıkan Lincoln, Eskişehirspor maçına yedek olarak başladı.



Hamburg SV karşısında oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden Lincoln, yedek soyunurken, Serkan Kurtuluş ise yine ilk 11'de yer aldı. Galatasaray'da, cezalı olan Baros forma giymezken, bu oyuncunun yerine Ümit oynadı. Hamburg SV maçında taraftarların tepkisini çeken Hasan ise maç kadrosunda yer almadı.



Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Yaser ile sakatlıkları bulunan Servet, Emre Güngör, Serkan Çalık, Mehmet Topal ve Linderoth da maçta oynamadı.



Galatasaray PAF Takımı, ligin 25. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada, Eskişehirspor'a 2-1 yenildi.

