Lincoln ile sorunumuz yok



G.Saray Futbol A.Ş. Müdürü Adnan Sezgin, Brezilyalı yıldız futbolcu Lincoln ile bir sorunları olmadığını söyledi.



Galatasaray Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin, Brezilyalı futbolcu Lincoln ile sorunlarının bulunmadığını söyledi.



Sezgin, takımın kamp yaptığı Antalya'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilyalı oyuncuyla ilgili yapılan spekülasyonlara değinerek, ''Kendisiyle görüştük, hiçbir sorunumuz yok. Bir takıma transferi, ya da para alamadığı için kampa katılmadığı yönündeki söylentiler doğru değil. Lincoln, burada olmaktan son derece mutlu'' dedi.



Teknik direktör Michael Skibbe'nin, transfer istemediği şeklindeki sözleri hatırlatılan Sezgin, bugüne kadar tek transfer görüşmelerinin Sivassporlu Mehmet Yıldız'la olduğunu ifade ederek, ''Yeterli ve alternatifli bir kadromuz var, ama 'Transfer yok' diye bir açıklama yapmam doğru olmaz. Şartların ne getireceği belli olmaz. Her şey olağan koşullarda devam ederse bu kadronun yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu, transfer yapmayacağımız anlamına gelmez. Transfer süresi bir ay. Sonucu herkes görecek'' diye konuştu.



Sezgin, kiraya verilecek futbolcular konusunda ise Ferdi için Eskişehirspor'dan bir teklif geldiğini ve görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.



Ümit Karan ile ilgili bir soru üzerine, bu futbolcunun moralinin bozuk olduğunu kendisinin de bildiğini dile getiren Adnan Sezgin, ''Özel görüşmelerimizde bize sıkıntılarını iletti. Ümit, Galatasaray'a 8 yıl hizmet etmiş bir futbolcu. Şu ana kadar hiçbir takımdan kendisi için teklif yok. Ümit'le bu konuda görüştük, ama teklif olmadığına göre konuyu speküle etmeye de gerek yok'' şeklinde konuştu.

