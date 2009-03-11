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Spor

Lincoln: Hamburg'u iyi tanıyorum

Galasasaray'ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln, UEFA Kupası'ndaki rakipleri Hamburg'u iyi tanıdığını söyledi.

11 Mart 2009 02:00



Galasasaray'ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln, UEFA Kupası'ndaki rakipleri Hamburg'u iyi tanıdığını söyledi.


Kişisel internet sitesinde değerlendirmelerde bulunan Lincoln, Galatasaray'ın UEFA Kupası 4'üncü turdaki rakibi Hamburg'u çok iyi tanıdığını söyledi.

Hamburg'un çok büyük oyunculara sahip, iyi bir ekip olduğunu belirten Lincoln, "Alex Silva çok iyi futbolcu, aynı zamanda ekibin kalecisi Frank Rost'u da iyi tanırım. Schalke'de uzun yıllar birlikte oynadık. Hamburg son maçta B. M'Gladbach karşısında çok büyük bir yenilgi aldı, ama bu bizim işimizi kolaylaştıracak bir avantaj değil. Büyük ihtimalle Galatasaray maçıyla kendilerini rehabilite etmek istiyorlardır. Ama biz ev sahibi ekip olmamamıza rağmen, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Tıpkı Hertha karşısında olduğunu gibi iyi bir sonuç almak için kondisyonumuz ve inancımız tam. Üstelik Almanya'daki Galatasaray taraftarının 90 dakika boyunca yanımızda olacağını hesaba katmak gerekir" ifadesini kullandı.


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