Lincoln gitti, Alex kaldı!..

Tempo24

Lincoln-Korkmaz restleşmesi

Schalke’de oynarken Kadıköy’de attığı goller de referanslarıydı…Fenerbahçeliler de bu lafa pek bir içerlenmiş, istatistik kralı Alex’in bir efsane olduğuna lafı getirmişlerdi…Şimdi aradan yıllar geçti…Bazen akıl almaz pasları, golleriyle sahne aldı, bazen disiplinsiz hareketleriyle gündeme oturdu… Alex gollerine ve asistlerine devam etti..Galatasaray şampiyon oldu,, tacını taktığında tadı yoktu…Lincoln Avrupa maçlarında parladı,Alexli Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gördü…Lincoln kadro dışı kaldı, Alex iki forvetin arkasında oynayamaz dendi…Alex koşmuyor dendi…Lincoln oyundan alınırken isyan etti, Alex gollerine devam etti..., Alex buna zaten alışıktı…Alex mi, Lincoln mü daha iyi tartışması devam edip gitti…Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Casio Lincoln, izinsiz olarak ülkesine giderek sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir krize neden oldu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı Galatasaray'da futbolculara 2 günlük izin verilirken, Casio Lincoln ise bugün izinsiz olarak İstanbul'dan ayrıldı.Brezilyalı futbolcuilk günden bu yana sürekli bir sorun teşkil ediyordu...Önce Korkmaz'ın ben Galatasaray'ınaçıklaması... Ardından takımın başına geldikten sonra, ikilinin sürekli gündeme gelmesi...Lincoln'un Hamburg maçında oyundan...Ve bardağın taştığı an:Şimdi iki yıl önce Alex mi, Lincoln mü tartışması yapılırken Fenerbahçelilerin en çok kullandıkları cümleyle bu yazıya noktayı koyalım...Skibbe'nin gidişiyle başlayan bu kriz, Brezilyalı futbolcunun futbolculuk yetenekleriyle değil, karakteriyle açıklanabilir ancak... Ve Brezilyalılar bu tip durumlarda,deyişini kullanmaktan hiç çekinmezler...Alex mi, yoksa Lincoln mü efendim?Söz sırası sizde....