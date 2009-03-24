Lincoln gitti, Alex kaldı!..

Gündemin çok uzağında yıllardan iki yıl önce, Lincoln ayağını yurduma bastığında, sarı kırmızılı taraftarlar şöyle demişlerdi,"Lincoln, Alex’ten çok daha iyi… "
Tempo24
Schalke’de oynarken Kadıköy’de attığı goller de referanslarıydı…
Fenerbahçeliler de bu lafa pek bir içerlenmiş, istatistik kralı Alex’in bir efsane olduğuna lafı getirmişlerdi… Lincoln ülkesine gitti - VİDEO
Şimdi aradan yıllar geçti… Lincoln ateş böceği misali, yandı söndü…
Bazen akıl almaz pasları, golleriyle sahne aldı, bazen disiplinsiz hareketleriyle gündeme oturdu… Alex gollerine ve asistlerine devam etti..
Galatasaray şampiyon oldu, Lincoln kupayı sırtladı…
Alex kral oldu
, tacını taktığında tadı yoktu…
Lincoln Avrupa maçlarında parladı,
Alexli Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gördü…
Lincoln kadro dışı kaldı, Alex iki forvetin arkasında oynayamaz dendi… Lincoln sağa bakıp sola attı,
Alex koşmuyor dendi…
Lincoln oyundan alınırken isyan etti, Alex gollerine devam etti... Lincoln tribünlerin ıslıklarıyla tanıştı
, Alex buna zaten alışıktı…
Alex mi, Lincoln mü daha iyi tartışması devam edip gitti… Derken ajansa şöyle bir haber düştü:
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Casio Lincoln, izinsiz olarak ülkesine giderek sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir krize neden oldu. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı Galatasaray'da futbolculara 2 günlük izin verilirken, Casio Lincoln ise bugün izinsiz olarak İstanbul'dan ayrıldı. Lincoln-Korkmaz restleşmesi
Brezilyalı futbolcu Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçtiği
ilk günden bu yana sürekli bir sorun teşkil ediyordu...
Önce Korkmaz'ın ben Galatasaray'ın başında olsam Lincoln ile çalışmam
açıklaması... Ardından takımın başına geldikten sonra, ikilinin sürekli gündeme gelmesi...
Lincoln'un Hamburg maçında oyundan alınırken kulübeye sert tepki vermesi
...
Ve bardağın taştığı an: Lincoln, izin talebi reddedilmesine karşın ülkesine gitti...
Şimdi iki yıl önce Alex mi, Lincoln mü tartışması yapılırken Fenerbahçelilerin en çok kullandıkları cümleyle bu yazıya noktayı koyalım... Lincoln iyi bir futbolcu ama disiplinsiz... Schalke'yi bırakıp giden adam Galatasaray'ı da bırakır...
Skibbe'nin gidişiyle başlayan bu kriz, Brezilyalı futbolcunun futbolculuk yetenekleriyle değil, karakteriyle açıklanabilir ancak... Ve Brezilyalılar bu tip durumlarda, iyi çırak ustası yokken anlaşılır
deyişini kullanmaktan hiç çekinmezler...Gelelim, iki yıldır yanıtlanamayan soruya:
Alex mi, yoksa Lincoln mü efendim?
Söz sırası sizde....